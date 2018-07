Berlin (dpa) - Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der FIFA-Exekutive hat der zurückgetretene frühere Vize-Präsident Jack Warner dem Weltverbands-Boss Joseph Blatter erneut Bestechung vorgeworfen.

In einem Brief an die Zeitung «Trinidad Guardian» kündigte Warner an, dass er Blatter schwer belasten werde. «Die Wahrheit ist, dass es viel zu sagen gibt darüber, wie die FIFA ihre Geschäfte führt. Ich habe in der Vergangenheit einen Tsunami angekündigt, der die FIFA treffen wird, und dieser wird kommen», schrieb Warner in dem Brief, der auf der Internetseite der Zeitung veröffentlicht wurde.

«All die wahren 'Geschenke', die Blatter gemacht hat um seine beiden Wahlen zu sichern, werden den Leuten die Mägen umdrehen», formulierte das ehemalige Exekutivkomitee-Mitglied weiter. Bereits vor Blatters Wiederwahl hatte er einen Tsunami angekündigt. Vom Fußball-Weltverband gab es zunächst keine Reaktion.

Der frühere Funktionär aus Trinidad und Tobago war im Juni nach Korruptionsvorwürfen von allen Ämtern im Fußball-Weltverband FIFA zurückgetreten. Er soll beim Treffen der Karibischen Fußball-Union (CFU) Anfang Mai versucht haben, gemeinsam mit Mohamed bin Hammam Stimmen für die Präsidentenwahl am 1. Juni zu kaufen. Warner hat diese Vorwürfe bisher stets bestritten. Der Katarer bin Hammam war lebenslang gesperrt worden und hat Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingelegt.

Am Donnerstag und Freitag tagt die Exekutive der FIFA erstmals seit dem Kongress und der Wiederwahl Blatters Anfang Juni. Damals hatte der wegen des größten Korruptionsskandals in der FIFA-Geschichte heftig kritisierte Blatter große Reformen versprochen.