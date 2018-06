Tel Aviv/Gaza (dpa) - Der wohl bekannteste Gefangene des Nahen Ostens, der israelische Soldat Schalit, ist frei. Der Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas ist angelaufen. Für Schalit sind 477 Palästinenser freigekommen. Weitere 550 müssen noch zwei Monate warten.

Die radikalislamische Hamas ließ Schalit nach mehr als fünf Jahren frei, dafür kamen die ersten von insgesamt 1027 palästinensischen Häftlingen auf freien Fuß. Fraglich bleibt, ob die Operation den festgefahrenen Friedensverhandlungen einen positiven Impuls geben kann.

Schalit war nach Angaben der israelischen Armee bei guter Gesundheit. Auf Fernsehbildern machte er nach der Haft im Gazastreifen einen erschöpften, aber im Großen und Ganzen körperlich gesunden Eindruck. Auch auf palästinensischer Seite im Gazastreifen und im Westjordanland wurden die ersten heimkehrenden Ex-Häftlinge mit großer Erleichterung, Freudentränen und Jubel begrüßt.

In einem Interview des ägyptischen Fernsehens direkt nach der Freilassung durch die Hamas sagte der sichtlich aufgeregte Schalit, er sei bei guter Gesundheit. Vor einer Woche habe er erfahren, dass er freigelassen werden solle. «Ich glaube, die Ägypter waren in ihrer Vermittlung erfolgreich, weil sie sowohl zur Hamas als auch zu Israel gute Beziehungen haben», sagte er.

Auf die Frage, auf was er sich am meisten freue, antwortete er: «Natürlich habe ich meine Familie am meisten vermisst, aber auch meine Freunde.» Es hätten ihm Menschen gefehlt, mit denen er über seine Zeit in Gefangenschaft hätte sprechen können. Nach seiner Freilassung konnte er von einem Militärstützpunkt an der Grenze zu Ägypten aus erstmals wieder per Telefon mit seinen Eltern sprechen.

Im Fernsehen war zu sehen, wie ein israelischer Militär neben ihm ging und seinen Arm um den jungen Mann legte. Schalit lächelte, wirkte aber scheu. Er wurde den Angaben zufolge ärztlich untersucht. Man habe seinen Blutdruck gemessen und gefragt, ob er verletzt sei oder Schmerzen habe. Auf den Bildern sah Schalit sehr hager und blass aus, er hatte dunkle Augenringe. Die Armee hat ihm wegen seiner langen Geiselhaft den Status eines Kriegsinvaliden verliehen. Er muss nie wieder dienen.

Anschließend flog Schalit per Hubschrauber zu dem Wiedersehen mit seinen Eltern Noam und Aviva auf dem Militärflughafen Tel Nov im Zentrum des Landes. Dort wollten ihn den Angaben zufolge auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak begrüßen. Später am Nachmittag sollte Schalit dann mit seinen Eltern zu seinem Heimatort Mizpe Hila im Norden Israels geflogen werden. Dort wird er vorerst von der Öffentlichkeit abgeschirmt sein und sich erholen können.