Tel Aviv (dpa) - Mehr als fünf Jahre nach seiner Entführung in den Gazastreifen ist der israelische Soldat Gilad Schalit in seine Heimat zurückgekehrt. Der 25-Jährige traf an dem Grenzübergang Kerem Schalom zwischen Israel und Ägypten ein. Auf ersten Fernsehbildern wirkte er angespannt, aber gesund.

