Kerem Schalom/Tel Aviv (dpa) - Mehr als fünf Jahre nach seiner Entführung hat die radikalislamische Hamas den israelischen Soldaten Gilad Schalit freigelassen. Hamas-Anführer Mahmud Al-Sahar bestätigte, der 25-Jährige sei an Ägypten übergeben worden.

Er befinde sich am Rafah-Grenzübergang, hieß es in einer Stellungnahme. Unterdessen fuhren Busse mit palästinensischen Häftlingen über die Grenze von Israel nach Ägypten. Dies bestätigten Augenzeugen am Kerem Schalom-Übergang.

Insgesamt sollen 338 Palästinenser nach Ägypten gebracht werden. Wenn die Hälfte von ihnen freigelassen worden ist, soll Schalit nach Angaben des israelischen Fernsehens von den ägyptischen Behörden an Israel übergeben werden.

In Kerem Schalom soll er kurz ärztlich untersucht und dann mit einem Hubschrauber zu einem Treffen mit seinen Eltern geflogen werden. Nach Angaben des israelischen Fernsehens hat ein israelischer Repräsentant ihn bereits in Ägypten gesehen. Er trage eine olivgrüne israelische Armeeuniform.

Israel und Hamas hatten mit deutscher und zuletzt ägyptischer Vermittlung den Tausch von 1027 palästinensischen Gefangenen gegen Schalit vereinbart. Das Oberste Gericht wies am Montagabend Klagen Hinterbliebener von Terroropfern gegen den Tauschhandel zurück. Es handele sich um eine rein politische Entscheidung, begründete das Gericht.