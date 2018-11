Inhalt Seite 1 — Hintergrund: Die freigelassenen Palästinenser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv (dpa) - Die israelische Gefängnisbehörde hat eine Liste mit den Namen der 477 Palästinenser veröffentlicht, die gegen Gilad Schalit ausgetauscht werden sollten.

Unter ihnen sind 280 zu lebenslangen Haftstrafen Verurteilte und 27 Frauen.

Einige Namen auf der Liste:

Yihia Al-Sinwar - Wegen Beteiligung an der Entführung und Tötung des israelischen Soldaten Nachschon Wachsman im Jahre 1994 zu viermal lebenslanger Haft verurteilt. Gründungsmitglied des militärischen Arms der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen. Sein Bruder soll an der Entführung Schalits beteiligt gewesen sein. Der 1962 geborene Al-Sinwar soll in den Gazastreifen zurückkehren.

Muhammad Al-Sharata - Anführer einer Terrorzelle, die 1989 zwei israelische Soldaten getötet hat. Zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Geboren 1957, kehrt in den Gazastreifen zurück.

Husam Badran - Anführer des militärischen Hamas-Arms im nördlichen Westjordanland. Drahtzieher eines Selbstmordanschlags in einem Hotel in der israelischen Küstenstadt Netanja, bei dem 2002 30 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Beteiligung an zwei weiteren Anschlägen mit 35 Toten. Soll ins Ausland abgeschoben werden.

Nasser Yataima - Zu 29 Mal lebenslanger Haft verurteilt. Stammt aus Tulkarem im nördlichen Westjordanland, geboren 1977. Soll ins Ausland abgeschoben werden.