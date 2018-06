Berlin (dpa) - Die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zum Thema sexueller Missbrauch werden heute in Berlin vorgestellt. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) befragte rund 11 500 Menschen zwischen 16 und 40 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Gewalt und Missbrauch.

Nach Angaben von KFN-Leiter Christian Pfeiffer handelt es sich um die größte Studie, die es jemals zum Thema sexueller Missbrauch in Deutschland gegeben hat. Sie knüpft an eine Untersuchung aus dem Jahr 1992 an, für die damals rund 3300 Menschen befragt wurden.

Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) und Pfeiffer stellen die neuen Erkenntnisse gemeinsam vor. Die Ergebnisse dürften auch für den Runden Tisch zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs interessant sein. Er tagt Ende November das letzte Mal. Die Bundesregierung hatte den Runden Tisch im vergangenen Jahr eingerichtet, nachdem immer mehr Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und anderen Einrichtungen bekanntgeworden waren. Das Gremium soll der Politik Empfehlungen dazu machen, wie den Opfern geholfen und sexueller Missbrauch verhindert werden kann.

