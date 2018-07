Düsseldorf (SID) - Rallye-Aufsteiger Sébastien Ogier und GP2-Champion Romain Grosjean werden am 3. und 4. Dezember in Düsseldorf erstmals beim Race of Champions an den Start gehen. Als Team Frankreich fordern sie die beiden deutschen Formel-1-Champions Sebastian Vettel und Michael Schumacher heraus, die zum fünften Mal in Folge den Nationen-Cup gewinnen wollen.

In der Einzelwertung sind Vettel und Schumacher dagegen bislang noch ohne Sieg, DTM-Pilot Mattias Ekström peilt dagegen bereits seinen vierten Einzeltitel an. Außerdem bestätigt haben ihre Teilnahme bislang der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button und der künftige BMW-DTM-Pilot Andy Priaulx für Großbritannien sowie Travis Pastrana aus den USA.