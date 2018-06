Tour de France 2012: Weniger Berge, drei Zeitfahren

Paris (dpa) - Die Tour de France führt im kommenden Jahr über lediglich drei Bergankünfte. Dafür stehen neben dem Prolog zwei lange Einzelzeitfahren auf dem Programm für 2012. Nach dem Start in Lüttich wird das wichtigste Radrennen der Welt vom 30. Juni bis 22. Juli über insgesamt 3479 Kilometer nach Paris führen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag in Paris mit. Teil der Route ist auch ein Abstecher in die Schweiz.

Regeldiskussion: Beckenbauer schaltet FIFA ein

Berlin (dpa) - Nach den umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen am vergangenen Bundesliga-Spieltag will Franz Beckenbauer schnellstmöglich den Weltverband FIFA in die Pflicht nehmen. Für die nächste Sitzung der sogenannten FIFA Task Force Football 2014 am kommenden Dienstag in Zürich habe er das Thema Regelfragen auf die Tagesordnung setzen lassen, sagte Beckenbauer der «Bild»-Zeitung (Dienstag). Beckenbauer ist Vorsitzender des Gremiums, das Vorschläge für das für Regelfragen zuständige International Football Association Board (IFAB) erarbeiten kann.

Ex-Vize Warner: Bestechungsvorwürfe gegen Blatter

Berlin (dpa) - Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der FIFA-Exekutive hat der zurückgetretene frühere Vize-Präsident Jack Warner dem Weltverbands-Boss Joseph Blatter erneut Bestechung vorgeworfen. In einem Brief an die Zeitung «Trinidad Guardian» kündigte Warner an, dass er Blatter schwer belasten werde. «Ich habe in der Vergangenheit einen Tsunami angekündigt, der die FIFA treffen wird, und dieser wird kommen», schrieb Warner in dem Brief, der am Dienstag auf der Internetseite der Zeitung veröffentlicht wurde.

Psychische Probleme: Martin Fenin nimmt «Auszeit»