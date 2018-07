München (dpa) - Der ehemalige Automanager Bernd Pischetsrieder muss sich vom nächsten Montag an vor dem Landgericht München II wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht des «Münchner Merkur». Laut Anklage soll Pischetsrieder in den Jahren 2000 bis 2003 Einkommensteuer in Höhe von über 200 000 Euro hinterzogen haben. Pischetsrieders Anwalt wollte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen. Pischetsrieder war Chef bei VW und BMW.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.