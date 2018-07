Peking (dpa) - Aus Protest gegen die chinesische Herrschaft über Tibet hat sich eine tibetische Nonne in Südwestchina selbst verbrannt. Es war die neunte Selbstverbrennung in der angespannten Lage in den tibetischen Gebieten der Provinz Sichuan seit März.

Damit seien bereits vier Menschen bei solchen Aktionen ums Leben gekommen, so die in London ansässige Organisation Free Tibet. Bei einem Protest hätten ferner chinesische Sicherheitskräfte zwei Tibeter niedergeschossen. Ihr Schicksal sei unbekannt. Die Demonstranten in Khekor (Kege) hätten Freiheit für Tibet und die Rückkehr des Dalai Lamas, des religiösen Oberhauptes der Tibeter, gefordert, als das Feuer eröffnet worden sei. «Die Unruhen in Tibet weiten sich aus und eskalieren», sagte Stephanie Brigden von Free Tibet.

Es war die erste buddhistische Nonne, die sich selbst verbrannt hat. Die etwa 20 Jahre alte Tenzin Wangmo habe sich nahe ihres Klosters Mamae Dechen Choekhorling drei Kilometer außerhalb der Stadt Ngaba (Aba) angezündet. Brennend habe sie nach religiöser Freiheit und der Rückkehr des Dalai Lama gerufen, berichtete Free Tibet unter Berufung auf exiltibetische Quellen.

