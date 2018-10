Berlin (dpa) - Die Brandsatz-Attacken gegen die Bahn im Großraum Berlin beschäftigt nun auch den Bundestag. Das Parlament werde am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde über die Anschläge sowie über das Thema linksextrem motivierte Gewalt diskutieren, kündigte CSU-Landesgruppengeschäftsführer Stefan Müller an. Vergangene Woche waren an Bahnstrecken Brandsätze gefunden worden. Politiker aus der Union und Polizeigewerkschaft sprachen von Linksterrorismus. Innenminister Hans-Peter Friedrich sah zwar eine neue Dimension linksextremistischer Gewalt, aber keine terroristischen Strukturen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.