Offenbach (dpa) - Heute Mittag und Nachmittag kommt von Nordwesten her Regen auf, der etwa bis in die Mitte Deutschlands vorankommt. Nachfolgend ist bei wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern im Küstenbereich zu rechnen.

Die Temperatur steigt auf 12 Grad im äußersten Norden und bis 20 Grad im Südwesten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Der Wind weht meist mäßig aus südlicher bis südwestlicher Richtung, im Küstenbereich und Berglagen frischt er stark bis stürmisch auf.

In der Nacht zum Mittwoch zieht das Regenband allmählich auch in den Süden Deutschlands. Nur im äußersten Südosten Bayerns bleibt es noch trocken. Nördlich der Mittelgebirge ist es zum Teil aufgelockert und trocken, im Nordseeumfeld und in Schleswig-Holstein sind aber weiter Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperatur sinkt auf 9 Grad an der Nordsee und bis 3 Grad im Südosten Deutschlands.