Im Internet gibt es eine neue Gefahr: Eine Spionage-Software namens Duqu bedient sich beim Software-Code des Super-Wurms Stuxnet. Wie bedrohlich sind Angriffe aus dem Cyberspace? Der Leiter IT-Sicherheit bei der Deutschen Telekom, Thomas Tschersich, gibt Antworten.

Berlin (dpa) - Neben Privatanwendern und dem Staat ist die Wirtschaft ein Hauptziel von Angriffen aus dem Internet. Wie wappnen sich große Unternehmen gegen diese Bedrohung? Bei der Deutschen Telekom in Bonn ist Thomas Tschersich für die IT-Sicherheit verantwortlich. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa gibt er Auskunft über seine Arbeit.

Wie beurteilen Sie die Gefährdung von kritischen Systemen der Infrastruktur in Deutschland?

Tschersich: «Das Ausmaß von Angriffen auf die kritischen Systeme ist sehr gering. Das hat etwas mit der Architektur zu tun, wie diese Systeme aufgebaut sind. Wenn Sie ein Telefonnetz betreiben, dann steuern sie es nicht über das Telefon. Sie haben im Hintergrund ein ganz anderes Netzwerk, das nur zur Steuerung des öffentlichen Netzwerks dient. Genauso ist es bei unserem Internet-Backbone. Wir haben dafür ein eigenes unternehmensinternes Netzwerk, über das jede Komponente gemanagt wird. Diese Netzwerke sind streng abgeschottet, sogar von den Bürokommunikationsnetzen im Unternehmen. Das heißt, die Zugriffsmöglichkeiten sind streng limitiert. Wir haben außerdem ein System für die kontrollierte Ferndiagnose aufgebaut. Das ist Grundvoraussetzung, um überhaupt eine kritische Infrastruktur betreiben zu können.»

Was sind die aktuellen Herausforderungen in der IT-Sicherheit?

Tschersich: «Es gibt täglich 50 000 bis 60 000 neue Computerviren, Würmer, Trojaner oder Varianten davon. Das ist eine Bedrohung, die kaum noch beherrschbar ist. ... Die Bedrohungslage ist völlig anders als früher. Man hat Angriffswerkzeuge, die einmal benutzt werden und dann nie wieder. Stuxnet war schon 2009 bei der Antivirenindustrie bekannt, ist aber erst 2010 als wirkliche Bedrohung wahrgenommen worden. Man hat Stuxnet am Anfang als 'Just another virus' eingeschätzt.»

Welche Erkenntnisse haben Sie zu den Angreifern?