Krakau (SID) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Quartier während der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine in Krakau beziehen. Das teilte der Verband des Vizeweltmeisters am Mittwoch mit. "Krakau ist eine schöne Stadt. Es ist wichtig für die Spieler, mehr Freiheit als im vergangenen Jahr zu haben", sagte Bondscoach Bert van Marwijk im Rückblick auf die WM in Südafrika.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird während der EURO in Danzig wohnen.