Los Angeles (dpa) - Für die Fortsetzung des 3D-Action-Spektakels «Thor» (2011) haben die Marvel Studios erstmals eine Frau engagiert. Regisseurin Patty Jenkins tritt die Nachfolge von Kenneth Branagh an und bringt «Thor 2» auf die Leinwand, berichtet der «Hollywood Reporter».

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston und Natalie Portman werden wieder in ihren bewährten Rollen zu sehen sein, allerdings müssen sich die Fans des Donnergottes noch gedulden. Der zweite Teil soll erst im November 2013 in die Kinos kommen. Mit Action-Streifen hat Jenkins so wenig Erfahrung wie ihr Vorgänger Branagh, der eher als wortgewandter Schauspieler und Shakespeare-Interpret bekannt ist. Als Regisseurin von «Monster» hatte Jenkins Charlize Theron 2004 zu einem Oscar verholfen. In ihrem Debütfilm verwandelte sie den schönen Star in eine verlebte Prostituierte und Serienmörderin.