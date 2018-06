Cincinnati (SID) - Die beiden NFL-Klubs Cincinnati Bengals und Oakland Raiders haben sich auf einen Wechsel von Bengals-Quarterback Carson Palmer zum dreimaligen Super-Bowl-Champion aus Kalifornien geeinigt. Im Gegenzug erhalten die Bengals einen First-Round-Draft-Pick im kommenden Jahr sowie einen weiteren Pick in der zweiten Runde vor der Saison 2013.

Bei den Raiders, die nach sechs Spieltagen vier Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto haben, soll Palmer den frisch operierten Spielmacher Jason Campbell ersetzen, der aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs mindestens sechs Wochen ausfallen wird.

Der 31-jährige Palmer gewann 2002 die Heisman-Trophäe für den besten College-Spieler der USA. Ein Jahr später sicherte sich Cincinnati die Dienste des Spielmachers im Draft, bei dem der Quarterback als erster Akteur ausgewählt wurde. In neun Spielzeiten in der NFL führte Palmer die Bengals zweimal in die Playoffs (2005 und 2009).

Seine bislang letzte Partie machte der Passgeber Anfang Januar, danach weigerte sich Palmer trotz laufenden Vertrages, für Cincinnati zu spielen. In der Folge kam es zum Bruch mit Bengals-Besitzer Mike Brown, der sich bislang strikt geweigert hatte, den zweimaligen All-Star aus seinem Kontrakt zu lassen.