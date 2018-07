Kuala Lumpur (Malaysia) (SID) - Vor dem Gipfeltreffen der englischen Premier League zwischen Manchester United und Manchester City steigt auch in Malaysia das Fußball-Fieber. Premierminister Najib Razak hat für das Topspiel am Sonntag Fans zum "Rudelgucken" in seinen Amtssitz in Putrajaya eingeladen. "Nachdem ich auf mehreren Fußball-Partys zu Gast war, möchte ich jetzt meine eigene ausrichten", sagte Razak, der zuletzt in Umfragen an Boden verloren hatte. Einzige Voraussetzung sei eine rechtzeitige Anmeldung auf seiner Internetseite.

Pokalsieger City und Meister United führen nach acht Spieltagen mit 22 und 20 Punkten ungeschlagen die Tabelle an.