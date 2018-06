Köln (SID) - Ohne Torhüterin Clara Woltering bestreiten die deutschen Handballerinnen am Mittwochabend (19.30) in Frankfurt/Oder ihr erstes Spiel in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland. "Clara hat leichte Knieprobleme. Da werden wir kein Risiko eingehen", sagte Bundestrainer Heine Jensen. Im deutschen Tor werden sich Sabine Englert und Katja Schülke abwechseln.