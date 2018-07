Cuxhaven (dpa) - Das Feuer auf der Nordsee-Fähre «Hafnia Seaways» ist in der Sauna ausgebrochen. Das teilte das Havariekommando in Cuxhaven mit. Die Flammen hätten nicht mit Bordmitteln gelöscht werden können. Eine Brandbekämpfungseinheit aus Brunsbüttel sei inzwischen an Bord der nördlich der Insel Spiekeroog liegenden Fähre. An Bord des Schiffes befanden sich 27 Menschen: Sieben Passagiere aus Polen und Großbritannien sowie eine 20-köpfige-Besatzung aus Schweden, Estland, Lettland und Litauen. Verletzte gab es offenbar nicht.

