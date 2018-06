Köln (SID) - Am dritten Spieltag der Champions League will der deutsche Meister Borussia Dortmund bei Olympiakos Piräus den ersten und gleichzeitig richtungsweisenden Sieg landen. Anstoß in der griechischen Hafenstadt ist um 20.45 Uhr.

Mit einem Sieg gegen den FC Valencia will Bayer Leverkusen in der Champions League nicht nur den zweiten Platz in der Gruppe E behaupten, sondern auch die Diskussionen um Trainer Robin Dutt beenden. Ein Erfolg wäre ein großer Schritt in Richtung Achtelfinale.

Beim Kurzbahn-Weltcup in Moskau kommt es über 200 m Freistil zum Vergleich zwischen dem deutschen Weltrekordler Paul Biedermann und US-Superstar Michael Phelps.

In der Handball-Bundesliga will der THW Kiel seinen Startrekord von 16:0 Punkten ausbauen. Der Rekordmeister trifft ab 20.15 Uhr auf MT Melsungen.