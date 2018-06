Erbil (dpa) - In Vergeltung für einen blutigen Angriff kurdischer Kämpfer auf türkische Sicherheitskräfte hat die türkische Luftwaffe in der Nacht Ziele im irakischen Kurdengebiet bombardiert. Die irakische Nachrichtenagentur AK News berichtete, vier türkische Kampfflugzeuge hätten eine Ortschaft in der nordirakischen Provinz Erbil angegriffen. Bei den PKK-Angriffen waren nach neuen Angaben 26 türkische Soldaten und Polizisten getötet worden. Es war einer der schwersten PKK-Angriffe seit Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.