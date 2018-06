Nervenkrieg um den Euro-Rettungsschirm: Kanzlerin Merkel ringt mit dem französischen Präsidenten. Jetzt soll ein weiteres Treffen am Samstag den Durchbruch bringen. Die Finanzmärkte reagieren nervös.

Berlin/Athen/Brüssel (dpa) - Die EU soll spätestens am nächsten Mittwoch die neuen Regeln für den Ausbau des Euro-Rettungsschirms EFSF verabschieden. Auf diesen Zeitplan haben sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy am Donnerstag bei einem Telefonat verständigt. Wie der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mitteilte, wollen beide bei einem Treffen am Samstagabend in Brüssel vor dem Europäischen Rat und dem Euro-Gipfel am Sonntag einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts nehmen.

Deutschland und Frankreich hätten sich «darauf verständigt, dass das gesamte umfassende und ehrgeizige Maßnahmenpaket auf dem Gipfel am Sonntag im Einzelnen geprüft wird, damit die Staats- und Regierungschefs es bei einem zweiten Treffen spätestens Mittwoch beschließen könnten», erklärte Seibert. Merkel und Sarkozy seien sich «vollkommen einig, eine umfassende und ehrgeizige Antwort auf die Krise zu geben, die die Eurozone im Moment durchlebt».

Die Antwort werde unter anderem die operative Umsetzung der neuen Eingriffsmodalitäten des EFSF sowie einen Plan zur Stärkung der Kapitalausstattung der europäischen Banken umfassen. Hinzu komme die Einsetzung einer wirtschaftspolitischen Koordinierung der Eurozone und die Stärkung der wirtschaftlichen Integration, erklärte Seibert.

Vor Journalisten sagte Seibert, Deutschland und seine europäischen Partner seien schon erheblich bei der Erarbeitung der neuen Regeln vorangekommen, «aber noch nicht genügend, um sich am Sonntag schon abschließend treffen zu können». Merkel habe mit Sarkozy und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy telefoniert. Alle Seiten seien sich einig, dass Europa jetzt «gründliche, und bis in die Einzelheiten geprüfte Maßnahmen» brauche. Deshalb habe man sich auf das zweistufige Gipfel-Verfahren verständigt. Dies stelle auch sicher, dass die für die Bundesregierung unverzichtbare angemessene Beteiligung des Bundestages gewährleistet werde.

Merkel muss in der Frage eines sogenannten Hebels zur Ausweitung der Schlagkraft des EFSF auch Rücksicht auf die deutsche Gesetzeslage nehmen: Der Haushaltsausschuss muss grünes Licht für die Rettungsschirm-Leitlinien geben.

Zuvor war der Zeitplan für den Ausbau des Rettungsschirms ganz offensichtlich wegen Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich ins Stocken geraten. Seibert widersprach aber Darstellungen, Merkel habe sich bei der Unterrichtung der Oppositions-Fraktionschefs im Bundestag darüber beklagt, dass sich Sarkozy bei den Verhandlungen keinen Millimeter bewegt habe. Das sei «schlicht falsch». Gerade zwischen Deutschland und Frankreich bestehe «Übereinstimmung in wesentlichen Punkten».