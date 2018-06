Madrid (dpa) - Einen Tag nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Spaniens hat Moody's auch die Bewertung für zahlreiche spanische Regionen und Banken gesenkt. Die US-Ratingagentur stufte in der Nacht die Bonität von 10 der insgesamt 17 Regionen des Landes herab. Die spanischen Regionen entsprechen in etwa den Bundesländern in Deutschland. Die spanischen Großbanken kamen glimpflicher davon. Moody's stufte die Kreditwürdigkeit der Geldinstitute Santander, BBVA und CaixaBank um eine Stufe auf die Note «Aa3» zurück.

