New York (dpa) - Die amerikanische Klatschpresse macht sich Gedanken um die Ehe von Demi Moore (48) und Ashton Kutcher (33) - und um die Gesundheit der Hollywood-Schauspielerin. So wirkte Moore bei einem Auftritt zur Premiere ihres neuen Films «Margin Call - der große Crash» sehr abgemagert.

Sie kam in einem eng anliegenden roten Kleid auf den roten Teppich, das ihre Figur noch stärker betonte. «Jeder machte Bemerkungen darüber, wie dünn Demi sei, noch mehr als sonst. Aber sie schien guter Laune zu sein», sagte ein Beobachter dem US-Magazin «US Weekly». Aufmerksam notiert wurde dort auch, dass Moore ihren Ehering trug. In der Klatschpresse der USA hieß es zuvor, dass Kutcher seine 15 Jahre ältere Frau an ihrem sechsten Hochzeitstag mit einer 22-Jährigen betrogen habe.

Die beiden haben selbst keine Angaben zum Zustand ihrer Ehe gemacht.