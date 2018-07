Prag (dpa) - Verwinkelte Gassen und schaurige Golem-Sagen locken in diesem Jahr Halloween-Fans nach Prag. Tausende US-Amerikaner leben in der Moldau-Metropole und haben ihren Hexenspuk mitgebracht.

In der Diskothek Retro Music Hall steigt am 27. Oktober der Monster Ball mit lokalen Bands und DJs sowie typisch amerikanischen Essen. Wer es schräg mag, sollte am 29. Oktober zum Prager Halloween-Klassiker gehen, der Blaq-Mummy-Kostümshow. Drei Bands mit übersetzten Namen wie «Keine Angst» machen dabei den Propaganda Pub im Stadtzentrum unsicher, der mit Artefakten des Kommunismus gespickt ist. Auch schaurige Stadtrundgänge gibt es.