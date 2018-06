Tripolis (dpa) - Der ehemalige libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi ist tot. Im ganzen Land feiern die Menschen das Ende der knapp 42 Jahre langen Herrschaft. Zwei Monate nach seinem Sturz wurde der 69-Jährige in seiner Heimatstadt Sirte von Milizionären getötet, bestätigte Ministerpräsident Mahmud Dschibril in Tripolis. Der Nato-Rat will auf einer Sondersitzung voraussichtlich schon morgen den Militäreinsatz in Libyen für beendet erklären. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem Schlusspunkt unter das Regime Gaddafi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.