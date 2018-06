Tripolis/Brüssel/Berlin (dpa) - Historischer Tag für Libyen: Der ehemalige Machthaber Muammar al-Gaddafi ist tot. Im ganzen Land feierten Menschen frenetisch das Ende der knapp 42 Jahre langen Herrschaft.

Zwei Monate nach seinem Sturz wurde der 69-Jährige in seiner Heimatstadt Sirte von Milizionären getötet, wie Ministerpräsident Mahmud Dschibril in Tripolis bestätigte. Damit ist neun Monate nach Beginn des «arabischen Frühlings» auch in Libyen der Weg frei für die Bildung einer provisorischen Übergangsregierung und die Vorbereitung demokratischer Wahlen.

Der Nato-Rat will auf einer Sondersitzung voraussichtlich schon am Freitag den Militäreinsatz in Libyen für beendet erklären. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem Schlusspunkt unter das Regime Gaddafi. «Damit geht ein blutiger Krieg zu Ende, den Gaddafi gegen sein eigenes Volk geführt hat», sagte Merkel in Berlin.

Gaddafi kam durch Schussverletzungen ums Leben. Das bestätigte ein Arzt im Krankenhaus von Misrata, in das der Leichnam von Sirte aus gebracht worden war. Gaddafi sei am Kopf und am Bauch von Schüssen getroffen worden, sagte der Arzt dem Nachrichtensender Al-Dschasira. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte am Donnerstag aus der Stadt Misrata Bilder der Leiche.

Über die genauen Umstände des Todes von Gaddafi hatte es am Donnerstag lange Zeit Spekulationen gegeben. Nach widersprüchlichen Berichten soll er entweder während der Flucht aus einem Haus, in einem Autokonvoi, in einem Erdloch oder aber versteckt in großen Betonröhren getötet worden sein.

Von Gaddafi fehlte seit dem 27. August jede Spur. Der Ex-Diktator soll jetzt nach libyschen Medienberichten an einem geheimen Ort beigesetzt werden, damit seine Anhänger keinen Wallfahrtsort haben.

Gaddafis Heimatstadt Sirte war am Donnerstag als letzte Bastion des Widerstands gegen die neuen Herrscher gefallen. Milizionäre hissten die Flagge des Übergangsrates im Stadtzentrum. Außerdem feuerten sie Salven aus ihren Maschinenpistolen ab. Auch in der Hauptstadt Tripolis herrschte große Freude. Überall feierten die Menschen.