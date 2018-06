Tripolis (dpa) - Der gestürzte Diktator Muammar al-Gaddafi ist nach Angaben zahlreicher libyscher Politiker tot. Mehrere Vertreter des Nationalrats bestätigten, dass der frühere Machthaber von Rebellen getötet wurde. Gaddafi soll durch Schussverletzungen ums Leben gekommen sein. Das sagte ein Arzt im Krankenhaus von Misrata, in das der Leichnam von Sirte aus gebracht worden war. Gaddafi sei am Kopf und am Bauch von Schüssen getroffen worden, berichtete der Arzt dem Nachrichtensender Al-Dschasira.

