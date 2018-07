Los Angeles (dpa) - Weil er mit Drogen dealte, sitzt Cameron Douglas, Sohn von Hollywoodstar Michael Douglas, eine mehrjährige Haftstrafe ab. Jetzt gab der inhaftierte Promi-Sohn vor einem New Yorker Gericht weitere Drogenvergehen zu. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er am vorigen Wochenende im Gefängnis mit Drogen, darunter Kokain, erwischt worden. Douglas muss nun mindestens ein zusätzliches Jahr hinter Gittern verbringen. Der Richter will das Strafmaß später bekanntgeben.

