Regierung räumt Euro-Streit über Rettungsschirm-Regeln ein

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat kurz vor dem Krisengipfel Differenzen der Euro-Staaten über die künftige Nutzung des Rettungsschirms EFSF eingeräumt. Strittig sei unter anderem das Modell, wie die Schlagkraft des Fonds gestärkt werden solle. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages vom Donnerstag hervor. In dem Brief heißt es: «Ob und in welcher Ausgestaltung die Möglichkeit der Effizienzsteigerung tatsächlich in die Leitlinien aufgenommen wird, ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.» Damit könnte es passieren, dass das brisante Thema «Hebel» unter Umständen ohne Einigung beim Gipfel ausgeklammert werden könnte. Dies galt in Verhandlungskreisen zuletzt jedoch als eher unwahrscheinlich.

Athen kann auf Milliarden hoffen - Endgültige Entscheidung offen

Berlin (dpa) - Griechenland kann weiter auf die nächste Hilfszahlung von acht Milliarden Euro hoffen. Die Finanzkontrolleure der Europäischen Zentralbank (EZB), des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU-Kommission stellen fest, dass die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt worden seien. Das geht aus dem Bericht der «Troika» hervor, der der Deutschen Presse-Agentur dpa in Berlin vorlag. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Denn eine weitere wesentliche Frage - die der Schuldentragfähigkeit Griechenlands - ist nach wie vor ungeklärt. Davon hängt ab, ob das hoch verschuldete Land langfristig in der Lage ist, die Krise zu meistern und weitere Hilfen der Partner Sinn machen. In der Diskussion ist daher auch ein Schuldenschnitt. Dann müssten Geldgeber auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten.

Moody's senkt Bonität spanischer Regionen und Banken

Madrid (dpa) - Einen Tag nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Spaniens hat Moody's auch die Bewertung für zahlreiche spanische Regionen und Banken gesenkt. Die US-Ratingagentur stufte in der Nacht zum Donnerstag die Bonität von 10 der insgesamt 17 Regionen des Landes herab. Die spanischen Regionen entsprechen in etwa den Bundesländern in Deutschland. Auch die Bewertung der Großbanken Santander, BBVA und CaixaBank wurde nach unten korrigiert. Für Slowenien gab es ebenfalls einen Rückschlag: Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) stufte die Kreditwürdigkeit des Euro-Landes herab. Die Bewertung sinkt um eine Note von «AA» auf die vierthöchste Note «AA-», wie die Agentur in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Der Ausblick für das Rating ist stabil. S&P folgt damit den anderen beiden großen Agenturen Moody's und Fitch, die Slowenien bereits vergangenen Monat herabgestuft hatten.

«Kampfwoche» gegen Sparpläne in Portugal begonnen