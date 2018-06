Berlin (dpa) - Familienministerin Kristina Schröder ist überzeugt: Auch ohne einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit wird die neue Regelung großen Erfolg haben. Für die Altersteilzeit habe es auch keinen Rechtsanspruch gegeben, sagte Schröder im Deutschlandfunk. Dennoch hätten Viele sie in Anspruch genommen. Über das umstrittene Gesetz zur Familienpflegezeit will heute der Bundestag abstimmen. Beschäftigte, die Familienangehörige pflegen, sollen die Arbeitszeit zwei Jahre lang reduzieren können und eine Art Gehaltsvorschuss bekommen, den sie beim Wiedereinstieg in den Beruf zurückzahlen.

