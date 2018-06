Berlin (dpa) - Der Bund der Steuerzahler stellt heute sein jährliches Schwarzbuch über die Verschwendung öffentlicher Gelder vor. Aufgelistet werden darin Fälle angeblicher Fehlinvestitionen der öffentlichen Hand.

In den vergangenen Jahren nannte der Verein das Gesamtvolumen der Verschwendung nicht mehr, da seine Erhebungsmethoden in die Kritik geraten waren. Grundsätzlich geht der Steuerzahlerbund von etwa fünf bis zehn Prozent Verschwendung bei den öffentlichen Ausgaben aus. In diesem Jahr liegen die Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden bei 740 Milliarden Euro.