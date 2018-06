FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag im frühen Handel deutlich nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,37 US-Dollar gerutscht. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,3695 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch noch auf 1,3828 (Dienstag: 1,3676) Dollar festgesetzt.

Händler begründeten die Verluste mit der schwindenden Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in Sachen Euro-Schuldenkrise auf dem anstehenden EU-Gipfel. Die beiden größten Euro-Länder Deutschland und Frankreich kommen nach neuesten Berichten nicht auf einen Nenner. Demnach beharrt Frankreich darauf, den Rettungsfonds EFSF durch eine Banklizenz mit mehr Schlagkraft auszustatten. Deutschland ist jedoch strikt dagegen und setzt sich für eine Versicherungslösung ein.

Die Stimmung an den Finanzmärkten sei derzeit zu einem großen Teil vom politischen Nachrichtenfluss abhängig, schreibt die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einer Tagesvorschau. Vor dem EU-Krisengipfel am Wochenende bleibe die Volatilität an den Devisenmärkten deshalb hoch.