Washington (dpa) - Unternehmen treffen laut einer Studie nach wie vor nirgendwo auf bessere Bedingungen zum Geschäftemachen als in Singapur, Hongkong und Neuseeland. Deutschland errang in der jüngsten Untersuchung der Weltbank zum Geschäftsklima in 183 Staaten einen respektablen 19. Platz, vor Japan und hinter Malaysia. Die größten Fortschritte, Unternehmen das Leben leichter zu machen, erzielten Marokko, Moldawien und Mazedonien, heißt es in dem Report. Die Experten berücksichtigten bei ihrer Bewertung beispielsweise wie leicht es ist, ein Gewerbe anzumelden oder Kredite zu erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.