Inhalt Seite 1 — Microsoft hinkt Apple abermals hinterher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Redmond (dpa) - Microsoft ist den Titel des profitabelsten Technologie-Konzerns der Welt erst einmal los: Zum dritten Mal in Folge hat der Erzrivale Apple das Software-Schwergewicht beim Gewinn ausgestochen.

Während Microsoft in seinem ersten Geschäftsquartal von Juli bis September unterm Strich 5,7 Milliarden Dollar verdiente, kam Apple im gleichen Zeitraum auf 6,6 Milliarden Dollar. Und dabei hatten sich die Börsianer jüngst noch beschwert, dass der Hersteller von iPhone und iPad nicht genug verdiene und die Aktie auf Talfahrt geschickt.

Microsoft sieht sich selbst jedoch nicht als Verlierer eines Zweikampfs. Vielmehr betonte der Windows-Anbieter die eigenen Stärken. «Wir haben quer durch alle Produkte eine gestiegene Nachfrage unserer Kunden gesehen», sagte Finanzchef Peter Klein am Donnerstag am Firmensitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington. Das gelte für alle Regionen - auch für das von der Schuldenkrise heimgesuchte Europa, wie Klein in einer Telefonkonferenz erklärte.

Damit dürfte Klein unter anderem Deutschland gemeint haben - der nach den USA und Japan drittwichtigste Markt für Microsoft. Genaue Zahlen veröffentlicht der Konzern dazu allerdings nicht. Nach dem Studium der Zwischenbilanz ist nur klar: Microsoft profitiert derzeit vor allem von seinen Firmenkunden.

Neben der Bürosoftware Office laufen nach den Worten des fürs Tagesgeschäft zuständigen Managers Kevin Turner besonders die Cloud-basierten Programme und Dienste gut, bei denen die Daten auf leistungsstarken Zentralrechnern etwa im Internet liegen und von den Arbeitsplatz-Computern nur bei Bedarf abgerufen werden. Der Konzernumsatz stieg um Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf rekordverdächtige 17,4 Milliarden Dollar (12,6 Mrd Euro).

«Wir sind gut ins neue Geschäftsjahr gestartet», sagte Klein. Die Börsianer waren allerdings nur bedingt zufrieden. Sie hatten auf ein besseres Abschneiden gehofft. Nachbörslich sank der Kurs leicht.

Apple macht Microsoft zu schaffen. Der Hersteller von iPhone-Handy und Tablet-Computer hat in der Welt der kleinen mobilen Geräte die Nase vorn. Microsoft versucht verzweifelt aufzuschließen. Dazu hat sich der Software-Riese mit dem weltgrößten Handy-Hersteller Nokia verbündet, dessen Smartphones künftig mit dem Betriebssystem Windows Phone laufen sollen. Den Markt der Tablet-Computer will Microsoft mit dem optimierten Betriebssystem Windows 8 aufrollen. Das wird aber erst im kommenden Jahr erwartet.