Washington (SID) - Die Washington Capitals haben ihren Siegeszug in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL fortgesetzt. Die Caps gewannen bei den Philadelphia Flyers mit 5:2 und sind damit auch nach sechs Spielen ohne Punktverlust. Beste Spieler auf dem Eis waren Tomas Voukon im Tor der Capitals, der 40 Schüsse entschärfte, und der russische Superstar Alexander Owetschkin, der seine Saisontore Nummer zwei und drei erzielte.

Siege gab es auch für die deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg, Christian Ehrhoff und Marco Sturm. Seidenberg stand beim 6:2 des amtierenden Stanley-Cup-Champion Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs 22:25 Minuten auf dem Eis. Sein Verteidiger-Kollege Ehrhoff gehörte beim 3:0 der Buffalo Sabres gegen Marcel Goc und die Florida Panthers zu den Leistungsträgern, blieb aber ebenso ohne Scorerpunkt wie Marco Sturm beim 5:1 des Stanley-Cup-Finalisten Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators.

In der Tabelle der Eastern Conference führt Washington vor den Pittsburgh Penguins (3:1 gegen Montreal) und den Buffalo Sabres. In der Western Conference liegen die Dallas Stars vor Colorado Avalanche und den Chicago Blackhawks. Das direkte Duell der beiden Verfolger in Colorado gewann der letztjährige Stanley-Cup-Sieger Chicago mit 3:1.