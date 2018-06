Oberpfaffenhofen (dpa) - Die ersten beiden Satelliten für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo sind ins All gestartet. Eine russische Sojus-Rakete mit den Satelliten an Bord hob vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana planmäßig ab. Der Start war für gestern geplant, aber wegen technischer Probleme verschoben worden.

