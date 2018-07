München (SID) - Fast 40 Jahre hält der Rekord nun schon - aber in dieser Saison sieht Gerd Müller seine 1971/72 aufgestellte Bestmarke von 40 Treffern erstmals ernsthaft in Gefahr. Der legendäre "Bomber der Nation" traut Bayern Münchens Torjäger Mario Gomez zu, "dass er meinen Rekord knackt, keine Frage. Eigentlich wundere ich mich schon seit Jahren, dass die 40-Tore-Marke noch nicht gefallen ist, weil es ja die Doppelbewachung für Torjäger nicht mehr gibt, mit der wir Stürmer es damals zu tun hatten", sagte der 65 Jahre alte Weltmeister von 1974 der Bild-Zeitung.

101 Tore erzielte der FC Bayern in der damaligen Meistersaison insgesamt. Die 40 Tore, die Müller beisteuerte, sind nach wie vor unerreicht. Interessant ist allerdings, dass der Mittelstürmer, der mit 68 Treffern auch die "ewige" Torjägerliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) noch anführt, nach neun Spieltagen erst drei Tore auf dem Konto hatte. Bei Gomez (26) sind es jetzt bereits zehn. "Sollte mein Rekord von einem Bayern-Spieler überboten werden, würde mich das natürlich ganz besonders freuen", betonte Müller, der 1972 auch bester Torjäger Europas gewesen war.

Während Gomez bisher einmal Bundesliga-Torschützenkönig war - in der vergangenen Saison mit 28 Toren -, hatte sich Müller in seiner einzigartigen Karriere sieben Mal die Kanone geholt. Fünf Mal erzielte Müller 30 Tore und mehr in einer Saison, insgesamt waren es in 427 Bundesligaspielen 365 Tore, was einem Schnitt von 0,85 Treffern pro Partie entspricht. Gomez gelangen für die Bayern und den VfB Stuttgart bisher in 190 Spielen 111 Tore (0,58).

Am nächsten kam Müller seinem Rekord selbst. 1970 hatte er 38 Tore geschossen, 1973 waren es 36. Der Kölner Dieter Müller brachte es 1977 auf 34 Tore. Es war auch das bislang letzte Mal, dass die 30er-Marke in der Bundesliga überhaupt geknackt wurde. Mit jeweils nur 17 Toren wurden Thomas Allofs (Köln) und Roland Wohlfarth (Bayern München) 1989 sowie Fredi Bobic 1996 Bundesliga-Torschützenkönig.