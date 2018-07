Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat dem TV-Sender Kabel eins am dritten Spieltag der Europa League eine gute Quote beschert. Das 2:2 der Niedersachsen gegen den FC Kopenhagen verfolgten am Donnerstagabend 2,98 Millionen Zuschauer live, der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent. Den 5:0-Sieg von Schalke 04 zuvor bei AEK Larnaka auf Zypern sahen 2,40 Millionen (8,3 Prozent Marktanteil).