München (SID) - Das Überraschungsteam des SC Paderborn sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter für Furore. Die Ostwestfalen kamen bei 1860 München durch einen späten Ausgleichstreffer zu einem 1:1 (0:1) und sind damit nun schon seit acht Spielen ungeschlagen. Die Münchner, die zuletzt drei Niederlagen in Folge hatten hinnehmen müssen, treten dagegen weiter auf der Stelle und bleiben Zweitliga-Mittelmaß.

Dabei war 1860 durch Kevin Volland in Führung gegangen (37.). Es war das erste Tor der Löwen nach 330 Minuten ohne Torerfolg. Allerdings war der Treffer irregulär, da Volland den Ball nach einer Flanke von Daniel Bierofka mit dem linken Arm ins Tor beförderte. In der 83. Minute gelang Paderborn der Ausgleichstreffer durch Florian Mohr.

Vor 15.100 Zuschauern kam die Partie nur langsam in Gang. Erst nach einem vermeintlichen Handspiel von Mohr im Strafraum, das ungeahndet blieb, nahm die Begegnung Fahrt auf. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff. Acht Minuten vor der Pause folgte der verdiente Lohn - wenn auch nicht regelkonform: Paderborns Keeper Lukas Kruse war an einer Bierofka-Flanke vorbeigesegelt und Volland bugsierte den Ball halb mit der Brust, halb mit dem linken Arm ins Tor. Nachdem nur ein kurzes Strohfeuer der Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit für Aufsehen sorgte, verflachte die Partie zusehends. Bis Matthew Taylor an 1860-Torwart Gabor Kíraly scheiterte und "Maskenmann" Mohr abstaubte.