Rom (SID) - Keine sechs Wochen nach der feierlichen Einweihung bekommt der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin Ärger wegen seiner neuen Arena. Weil das 41.000 Zuschauer fassende "Juventus Stadio" angeblich einsturzgefährdet ist, hat die Turiner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei Ingenieure eingeleitet. Konkret geht es um eine Stahllieferung, die nicht den Sicherheitsstandards entspreche.

Juventus erklärte sich in einer Pressemitteilung überzeugt von der Statik des 105 Millionen Euro teuren Stadions und hat der Staatsanwaltschaft nach eigener Aussage Dokumente ausgehändigt, die die Sicherheit belegen. Das Spiel von Juventus in der Serie A am Samstag gegen den FC Genua soll wie geplant stattfinden.