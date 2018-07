Berlin (dpa) - In Berlin treffen sich heute Abend die Spitzen der schwarz-gelben Koalition. Sie wollen Lösungen für Kernprojekte der Regierung in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode ausloten. Auf der Agenda stehen unter anderem Steuerentlastungen, eine PKW-Maut, ein Betreuungsgeld für Eltern, eine Pflegereform sowie das Dauerthema Euro-Schutzschirm EFSF. Das Treffen ist belastet durch den Vorstoß von Finanzminister Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsminister Philipp Rösler, die gestern eine Steuerentlastung von sechs bis sieben Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatten. Besonders CSU-Chef Horst Seehofer kritisierte das Vorgehen.

