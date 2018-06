Tripolis (dpa) - In Libyen werden bereits erste Weichen für eine demokratische Zukunft gestellt. Wenige Stunden nach dem Tod des früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi wandte sich der Übergangsrat bereits der Bildung eines neuen Staatswesens zu. Schon in einem Monat soll die neue Übergangsregierung in Tripolis stehen. Wer genau den Ex-Diktator gestern in seiner Heimatstadt Sirte tötete, konnte bislang nicht geklärt werden, da sich die Berichte widersprachen. Am Abend wurde auch der Tod der Gaddafi-Söhne Saif al-Islam und Mutassim von staatlichen Fernsehen bestätigt.

