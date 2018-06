Hamburg (dpa) - Nach achtmonatigen Kämpfen ist Libyen bei der Versorgung Zehntausender Kriegsopfer auf internationale Hilfe angewiesen - auch aus Deutschland. Das sagte der Geschäftsträger der libyschen Botschaft in Berlin, Aly Masednah Idris El-Kothany, bei einem Besuch von Kriegsverletzten in einem Hamburger Krankenhaus. Die Kliniken in Libyen seien mit der Situation überfordert. Etwa 25 000 Menschen seien getötet, weitere 75 000 verletzt worden. Wegen der bisherigen Sanktionen fehle es Medizin und Personal.

