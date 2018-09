Inhalt Seite 1 — Nationalrat will Libyen für «befreit» erklären Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Kairo (dpa) - Nach dem Tod des langjährigen Diktators Muammar al-Gaddafi will der libysche Nationalrat an diesem Samstag das Land für befreit erklären. Nach der feierlichen Zeremonie soll dann binnen 30 Tagen eine provisorische Regierung gebildet werden.

Das berichtet der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira. Die Nato könnte nach Einschätzung von Diplomaten bereits auf einer heutigen Sondersitzung den Militäreinsatz in Libyen für beendet erklären.

Gaddafi war am Donnerstag in seiner Heimatstadt Sirte unter noch nicht geklärten Umständen getötet worden. Stunden zuvor war in Sirte der letzte Widerstand bewaffneter Gaddafi-Anhänger zusammengebrochen.

Die provisorische Regierung wird die Aufgabe haben, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen und freie, demokratische Wahlen vorzubereiten. Der Nationalrat wird außerdem seinen Sitz von Bengasi, wo vor acht Monaten der Volksaufstand gegen Gaddafi begann, in die Hauptstadt Tripolis verlegen.

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen kündigte ein rasches Ende der Nato-Mission in dem nordafrikanischen Land an. «Die Nato und unsere Partner haben das historische Mandat des UN-Sicherheitsrates zum Schutz der libyschen Bevölkerung erfolgreich umgesetzt», hieß es in einer Erklärung Rasmussens vom Donnerstagabend in Brüssel.

Nach Einschätzung eines Arztes starb der Ex-Diktator am Donnerstag durch «Schüsse aus nächster Nähe in Kopf und Bauch». Ein Mediziner im Krankenhaus von Misrata, der Gaddafis Leiche untersucht habe, sei zu diesem Schluss gelangt, berichtete der arabische Nachrichtensender Al-Arabija am Freitag. Dies könnte auf eine Hinrichtung nach der Gefangennahme hindeuten.

Ein Kämpfer der Nationalrats-Milizen, der nach eigenen Angaben bei Gaddafis Festnahme in Sirte dabei war, stellte die Situation am Freitag in einem Gespräch mit dem Nachrichtensender Al-Dschasira anders dar. Nach einem heftigen Feuergefecht mit Gaddafis Leibwächtern vor dem Abwasserrohr, in dem der ehemalige Machthaber sich versteckt hielt, habe sich Gaddafi ohne weitere Schwierigkeiten festnehmen lassen, sagte der Milizionär Osama al-Tajib.