Brüssel (dpa) - Die Nato beendet voraussichtlich heute ihren Militäreinsatz in Libyen. Einen Tag nach dem Tod des libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi tritt der Nato-Rat in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen. Diplomaten sagten, die Botschafter der 28 Nato-Staaten wollten den Einsatz für abgeschlossen erklären. In Libyen werden inzwischen erste Weichen für eine demokratische Zukunft gestellt. Wenige Stunden nach dem Tod des Gaddafis wandte sich der Übergangsrat bereits der Bildung eines neuen Staatswesens zu. Schon in einem Monat soll die neue Übergangsregierung in Tripolis stehen.

