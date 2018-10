Paris (dpa) - Nach dem Tod von Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi ist der militärische Einsatz des westlichen Bündnisses in Libyen nach Ansicht von Frankreichs Außenminister Alain Juppé praktisch beendet.

In einem Interview des Rundfunksenders «Europe1» erklärte er: «Ich denke, dass man durchaus sagen kann, dass die militärische Operation beendet ist, dass das gesamte libysche Territorium unter der Kontrolle des Übergangsrates ist und dass die Nato-Operation mit Ausnahme einiger Übergangsmaßnahmen in der kommenden Woche ihr Ziel erreicht hat.»

Voraussetzung sei aber, dass der Übergangsrat offiziell die Befreiung Libyens erkläre. Juppé betonte, es sei nicht Ziel gewesen, Gaddafi zu töten. «Unser Ziel bestand darin, ihn zum Abdanken zu zwingen.» Frankreich gehörte zu den wichtigsten Partner eines Bündnisses, das mit UN-Mandat in Libyen aus der Luft eingegriffen hatte. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris war es eine französische Mirage 2000, die am Vortag bei Sirte den Ausbruchversuch eines Konvois von bis zu 80 Geländewagen aus der Luft gestoppt hatte. Der Mirage-Pilot habe den Konvoi aus der Luft beschossen.