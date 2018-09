Islamabad (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton will heute in Islamabad mit dem pakistanischen Präsidenten Asif Ali Zardari und Premierminister Yousuf Raza Gilani sprechen. Die Beziehungen zwischen Islamabad und Washington sind extrem angespannt.

Die USA verdächtigen den Militärgeheimdienst ISI, das Hakkani-Netzwerk zu unterstützen, das von Pakistan aus Ziele in Afghanistan angreift. Islamabad hat das empört zurückgewiesen.

Nach Angaben aus dem Außenministerium in Islamabad wird Clinton von Generalstabschef Martin Dempsey und vom Chef des Geheimdienstes CIA, David Patraeus, begleitet. Petraeus war zuvor Kommandeur der internationalen Truppen in Afghanistan. Clinton hatte am Donnerstag in Kabul den afghanischen Präsidenten Hamid Karsai getroffen. Sie hatte klargestellt, dass die USA trotz schwerer Rückschläge weiter an einem Friedensprozess in Afghanistan festhalten wollen.

In Kabul hatte Clinton auch die Nachbarstaaten dazu aufgefordert, Frieden in Afghanistan zu unterstützen. Die Aufständischen hatte sie dazu aufgerufen, die Waffen niederzulegen. «Sie können entweder ein Teil von Afghanistans friedlicher Zukunft sein und 30 Jahre Krieg beenden, oder sie werden anhaltenden Angriffen ausgesetzt sein.»