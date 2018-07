New York (dpa) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen könnte noch heute über eine Resolution zu den Unruhen im Jemen entscheiden. Deutschland habe in einer Sitzung des Sicherheitsrates in New York auf eine rasche Entscheidung gedrängt, hieß es am Abend von westlichen Diplomaten. Eine Verabschiedung könnte möglicherweise sogar einstimmig erfolgen. Nach der monatelangen Gewalt gilt eine Verabschiedung des Papiers als wahrscheinlich: Russland und China sind zwar gegen Kritik an den jemenitischen Machthabern, signalisierten aber letztlich Zustimmung.

