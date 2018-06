München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter abgekühlt. Der ifo-Index sank von 107,4 auf 106,4 Punkte, wie das ifo Institut in München mitteilte. Das wichtige Stimmungsbarometer zeigt damit bereits zum vierten Mal in Folge nach unten.

